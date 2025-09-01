

Mosca, 1 set. (Adnkronos) - Un attacco missilistico russo ha distrutto grandi depositi di rifornimenti della 95ª Brigata d'assalto aerea separata delle Forze armate ucraine vicino a Verkhnyaya Syrovatka, nell'oblast' di Sumy. Lo scrive la Tass, citando le agenzie di sicurezza russe.

"In direzione di Sumy, un attacco missilistico ha colpito l'area in cui è concentrata la logistica della 95a Brigata d'assalto aerea delle Forze armate ucraine, la zona dell'insediamento di Verkhnyaya Syrovatka, nella regione di Sumy. Sono stati distrutti grandi depositi di rifornimenti e carburante", ha detto la fonte dell'agenzia.

