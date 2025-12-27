

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "I quotidiani dicono che il regista del decreto Ucraina sarà Claudio Borghi. E così, mentre tutta Italia parla del film di Checco Zalone, la maggioranza decide di buttarsi più sull’horror". Così Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, in un post sui social.

