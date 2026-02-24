

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Oggi, il presidente Zelensky ha partecipato a una sessione straordinaria del Parlamento europeo a quattro anni dall'inizio dell'invasione. Ammiriamo il coraggio del popolo ucraino e dobbiamo continuare a sostenerlo in ogni modo possibile fino al raggiungimento di una pace giusta e all'adesione dell'Ucraina all'Ue”. Così l’europarlamentare Pd - S&D Pierfrancesco Maran nel quarto anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina.

