

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Credo che qualche verifica sul corretto uso dei fondi che arrivano all'Ucraina sia opportuna, però non si può abbandonare il popolo ucraino per la corruzione di alcuni membri del suo governo: non può essere quello il parametro". Così il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, a Ping Pong su Rai Radio1.

La Lega contraria agli aiuti militari? "Dovrà esprimere una posizione sua e, prima che arrivi la scadenza di gennaio, ci saranno gli opportuni contatti per conciliare le posizioni. Io non penso che la Lega voglia far venire meno l'Italia a un impegno", conclude.

