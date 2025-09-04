

Parigi, 4 set. (Adnkronos) - La Coalizione dei volenterosi si riunisce per "definire solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina e tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, aprendo la riunione a Parigi. Si prevede che i leader parleranno con Trump nel primo pomeriggio e informeranno la stampa una volta che tutto sarà concluso.

