

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Tutti vogliamo una pace giusta, che può essere raggiunta solo con il consenso dell’Ucraina ed il pieno coinvolgimento di Usa e Unione Europea. Nel frattempo, il sostegno italiano all’Ucraina non è in discussione: continueremo a inviare aiuti a Kiev per difendersi dall’aggressione russa, che ha già provocato un numero altissimo di vittime e colpito duramente la popolazione civile. Difendere l’ucraina significa difendere l’Europa, la democrazia e le nostre libertà”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

