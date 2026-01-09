Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Bene invitare l’Unione Europea a parlare con la Russia come auspicato da sempre dalla Lega: la pace si sigla con il dialogo e non con bombe e sanzioni". Così fonti della Lega a commento della conferenza stampa di Giorgia Meloni.
**Ucraina: Lega, 'bene inviti Meloni a dialogo con Russia'**
9 gennaio, 2026 • 19:43
