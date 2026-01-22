

Kiev, 22 gen. (Adnkronos/Afp) - Volodymyr Zelensky è in viaggio verso il Forum economico di Davos. Lo ha dichiarato la presidenza ucraina, senza fornire dettagli su un possibile incontro con il suo omologo americano Donald Trump. "Il presidente è in viaggio verso Davos", ha dichiarato ai giornalisti il consigliere del leader ucraino Dmitro Lytvyn. Ieri, Donald Trump ha annunciato che avrebbe incontrato il leader ucraino a Davos.

