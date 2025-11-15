

Kiev, 15 nov. (Adnkronos/Dpa) - Almeno una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita nei violenti attacchi con droni russi nella regione orientale ucraina di Dnipro. Lo ha riferito su Telegram il governatore regionale Vladyslav Hayvanenko. Diversi incendi sono divampati nella capitale regionale di Dnipro, ma sono stati segnalati danni anche ad abitazioni private e automobili nelle città più piccole di Nikopol, Marhanets, Chervonohryhorivka e Synelnykove, nonché nel distretto di Myrove.

Anche la Russia ha segnalato danni causati dagli attacchi dei droni ucraini. Mentre l'esercito ha riferito che 64 droni sono stati abbattuti sul territorio russo, il governatore di Ryazan, Pavel Malkov, ha confermato almeno un impatto. “I detriti caduti hanno causato un incendio sul territorio di un'azienda”, ha scritto Malkov su Telegram, aggiungendo che non ci sono state vittime e che l'entità dei danni è ancora in fase di valutazione. Secondo il portale internet Astra, l'azienda in questione è una raffineria.

L'Ucraina sta attaccando sistematicamente gli impianti di lavorazione del petrolio e del gas in Russia. L'obiettivo è quello di interrompere l'approvvigionamento di carburante dell'esercito russo e rendere più difficile il finanziamento della guerra attraverso le esportazioni.

