

Kiev, 20 nov. (Adnkronos/Afp) - "Oggi sono state avviate le operazioni di rimpatrio. 1000 corpi, che la parte russa ha dichiarato appartenere a militari ucraini, sono stati restituiti all'Ucraina". Lo ha dichiarato sui social media il Quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra di Kiev.

