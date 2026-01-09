

Kiev, 9 gen. (Adnkronos/Afp) - Il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha pubblicato le foto di quelli che ha definito frammenti del missile balistico russo Oreshnik, utilizzato nell'attacco nella regione occidentale di Leopoli durante la notte. "Attaccando obiettivi civili nel nostro Paese, vicino al confine con l'Unione Europea, il Cremlino ha tentato di distruggere le infrastrutture di supporto vitale della regione, in un contesto di condizioni meteorologiche in netto peggioramento", ha affermato l'Sbu, senza chiarire cosa stato colpito e né l'entità dei danni. Tra i pezzi finora rinvenuti ci sono l'unità di stabilizzazione e guida del missile, parti del motore e ugelli, ha dichiarato l'Sbu.

