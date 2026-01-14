

Kiev, 14 gen. (Adnkronos) - La Federazione Russa ha attaccato nella notte 15 infrastrutture critiche in Ucraina, tra cui impianti energetici. Lo ha riferito il viceministro dello sviluppo comunitario e territoriale Kostyantyn Kovalchuk. "Questa notte, il nemico ha attaccato 15 infrastrutture critiche, tra cui centrali energetiche, in particolare termoelettriche in varie regioni dell'Ucraina, nonché altre importanti strutture coinvolte nel funzionamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e termico", ha affermato Kovalchuk durante un briefing.

