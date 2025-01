Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato un attacco missilistico su larga scala contro l'Ucraina stamattina, lanciando missili da crociera Kh-101, Kh-22 e Kalibr. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina. Il ministero della Difesa russo aveva già minacciato di reagire dopo che ieri l'Ucraina aveva colpito siti militari e industriali in tutta la Russia. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale nelle prime ore di oggi, in seguito alla segnalazione che un gruppo di bombardieri strategici Tu-95MS era decollato dall'aeroporto russo di Olenya, nell'oblast di Murmansk.

Secondo quanto riferito, la Russia ha lanciato missili balistici dall'oblast di Belgorod. Sono state segnalate esplosioni a Kharkiv, nella regione di Khmelnytsky e in quella di Ivano-Frankivsk. Nell'oblast di Leopoli, il sindaco del capoluogo Andriy Sadovyi ha affermato che le forze russe hanno "attaccato l'infrastruttura energetica della nostra regione e dell'Ucraina".