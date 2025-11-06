

Kiev, 6 nov. (Adnkronos) - Le forze armate ucraine hanno colpito un centro logistico per droni russi nel Donetsk. Lo ha riferito lo Stato maggiore di Kiev, confermando l'autenticità di video, apparsi in precedenza su Telegram, con esplosioni intorno alla zona dell'aeroporto di Donetsk, nei quali si parlava di un attacco a un magazzino che ospitava droni a lungo raggio tipo Shahed. Lo Stato Maggiore ha confermato gli attacchi contro "una base di stoccaggio, assemblaggio e lancio di Uav tipo Shahed".



