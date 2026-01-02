

Kiev, 2 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno 19 persone sono rimaste ferite in seguito a un bombardamento russo sul centro della città di Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, secondo quanto denunciato dal governatore della regione, Oleg Sinegubov, che su Telegram ha precisato che i feriti hanno un'età compresa tra i 20 e i 79 anni.

Il governatore ha riferito che il momento peggiore dell'attacco è stato l'esplosione di un proiettile contro un edificio residenziale nel quartiere di Kivski, che in questo momento è in fase di evacuazione.

