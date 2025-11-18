

Kiev, 18 nov. (Adnkronos) - Lo Stato maggiore delle Forze armate dell'Ucraina ha riferito dell'impiego dei sistemi missilistici tattici Atacms prodotti dalla società americana Lockheed Martin Corporation, per colpire direttamente il territorio della Federazione Russa. "Le Forze Armate ucraine hanno utilizzato con successo i sistemi missilistici tattici Atacms per sferrare un attacco mirato contro le strutture militari sul territorio russo. Si tratta di un evento storico che sottolinea il fermo impegno dell'Ucraina nei confronti della propria sovranità", ha dichiarato lo Stato Maggiore su Telegram, sottolineando che continuerà l'uso di armi a lungo raggio, in particolare gli Atacms.

