

Washington, 2 feb. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno accelerato la loro avanzata in Ucraina per tutto il mese di gennaio, conquistando quasi il doppio del territorio rispetto al mese precedente. Lo rileva un'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw) in collaborazione con il Critical Threats Project.

I dati mostrano che la Russia ha conquistato 481 chilometri quadrati a gennaio, rispetto ai 244 chilometri quadrati di dicembre 2025: uno dei maggiori guadagni in un mese invernale da quando la Russia ha invaso l'Ucraina quattro anni fa.

