

Londra, 16 feb. (Adnkronos) - Nel 2025 le vittime civili in Ucraina causate dai bombardamenti sono aumentate del 26%, un dato che riflette l'aumento degli attacchi russi contro città e infrastrutture del Paese. Secondo quanto riportato dal Guardian, che cita Action on Armed Violence (AOAV), 2.248 civili sono stati uccisi e 12.493 feriti a causa delle violenze in Ucraina, con un numero di vittime e incidenti in significativo aumento. In media, 4,8 civili sono stati uccisi o feriti in ogni attacco, il 33% in più rispetto al 2024, con l'attacco peggiore avvenuto a Dnipro il 24 giugno. I missili russi hanno colpito un treno passeggeri, appartamenti e scuole, uccidendo 21 persone e ferendone 314, tra cui 38 bambini.

Iain Overton, direttore esecutivo dell'AOAV, ha affermato che i dati dimostrano che "l'Ucraina rispecchia un più ampio collasso della moderazione, ormai visibile in numerose guerre", e che il rispetto per la proporzionalità in guerra "si è infranto". Prendere deliberatamente di mira civili o infrastrutture civili in modo eccessivo per ottenere un vantaggio militare diretto è un crimine di guerra, ma gli esperti hanno affermato che il principio di proporzionalità è al punto di rottura in numerosi conflitti, tra cui Gaza, Sudan e Congo, nonché Ucraina.

"Abbiamo assistito a questa erosione nel corso degli anni, da Homs ad Aleppo, a Mariupol e poi a Gaza. Ciò che ora sembra diverso è la sensazione che non esista più un ordine internazionale funzionante basato su regole in grado di chiamare i responsabili a rispondere delle loro azioni", sostiene Overton. Attacchi missilistici e con droni si sono verificati quasi ogni notte in tutta l'Ucraina nel corso del 2025 e sono proseguiti fino al 2026, lasciando milioni di persone con accesso limitato o nullo a elettricità, riscaldamento e acqua. Un totale di 805 droni e 13 missili hanno preso di mira l'Ucraina nella notte del 9 settembre , il più grande raid aereo mai registrato durante la guerra.



