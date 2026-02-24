

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Dopo quattro anni di guerra, la stanchezza dell’opinione pubblica è comprensibile. È umana. Molto meno comprensibile è la mancanza di responsabilità di chi ha un ruolo istituzionale". Lo afferma Valentina Grippo, deputata di Azione, intervenendo in Aula alla Camera a quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina. "È anche per questo -aggiunge- che Azione è a Kiev, con una delegazione guidata da Carlo Calenda, insieme ai vicesegretari Ettore Rosato e Francesca Scarpato, e alla deputata Federica Onori: non per una testimonianza simbolica, ma per assumersi una responsabilità politica chiara, al fianco del popolo ucraino. Il punto non è se difendere l’Ucraina abbia un costo. Il punto è che non difenderla ne ha uno più alto. Un costo di sicurezza, perché non difendere l’Ucraina non rende l’Europa più prudente ma più esposta, più instabile, più vulnerabile, e normalizza l’uso della guerra come strumento politico nel nostro continente".

