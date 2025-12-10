Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ma sì, lasciamo che sia Trump a condurre il negoziato, e noi stiamone fuori! Lasciamo che sia lui, che tanto ha a cuore le sorti dell’Ucraina e il futuro dell’Europa. Facciamo anzi che siano i russi a fissare direttamente le condizioni, così evitiamo di perderci del tempo". Lo scrive sui social Giorgio Gori sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte.
Ucraina: Gori a Conte, 'lasciamo fare a Trump? Certo, ha così a cuore Kiev e futuro Ue...'
10 dicembre, 2025 • 14:03
Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Ma sì, lasciamo che sia Trump a condurre il negoziato, e noi stiamone fuori! Lasciamo che sia lui, che tanto ha a cuore le sorti dell’Ucraina e il futuro dell’Europa. Facciamo anzi che siano i russi a fissare direttamente le condizioni, così evitiamo di perderci del tempo". Lo scrive sui social Giorgio Gori sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte.