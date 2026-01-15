

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva è arrivata a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro Yulia Svyrydenko e altri funzionari. La visita della Georgieva, la prima dal 2023, arriva in un momento critico, in cui Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore energetico ucraino, a causa dei continui attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche cruciali. Gli ultimi attacchi con droni e missili hanno lasciato circa il 70% di Kiev senza elettricità, mentre i residenti affrontano temperature sotto lo zero.

A novembre l'Ucraina ha raggiunto un accordo di 8,2 miliardi di dollari per quattro anni con l'Fmi che "aiuterà a finanziare spese critiche, a mantenere la stabilità macrofinanziaria e a sbloccare ulteriore sostegno esterno". Durante la sua visita, la Georgieva dovrebbe esaminare i progressi dell'Ucraina nell'approvazione del bilancio 2026, nonché discutere le misure per prevenire ulteriormente l'evasione fiscale e aumentare le entrate ampliando la base imponibile.

In un post su X, la Georgieva ha scritto di aver incontrato anche il governatore della banca centrale ucraina, Andriy Pyshnyy, per discutere del "sostegno dell'Fmi all'Ucraina e di come la politica monetaria stia contribuendo a preservare la stabilità macroeconomica in questi tempi difficili". "Il vostro coraggio ispira il mondo", ha aggiunto, affermando che la sua visita avviene "per testimoniare in prima persona la resilienza di un popolo che ha sopportato quattro anni di una guerra ingiusta".

