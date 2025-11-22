

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Penso che siano ore molto complicate. Ho sentito il discorso di Zelensky, ha detto che l'Ucraina si troverà a scegliere tra la dignità e il rapporto con gli Stati Uniti. Questo piano è una cosa incredibile: è in inglese ma sembra scritto dai russi...". Lo dice Paolo Gentiloni a Fondazione Iniziativa Europa.



