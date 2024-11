Londra, 15 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le forze armate del Regno Unito hanno fatto levare in volo due aerei da combattimento ieri dopo aver rilevato un bombardiere russo vicino allo spazio aereo britannico, nell'area del Mare del Nord. Lo ha riferito il ministero della Difesa britannico, escludendo potenziali minacce alla sicurezza nazionale. Nello specifico, due caccia Typhoon sono decollati da una base a Moray, in Scozia, dopo aver rilevato l'aereo russo nella vicino del Regno Unito. Il ministero - sottolinea la Bbc - ha chiarito che questo aereo non è mai entrato nel territorio britannico.

"I nostri avversari dovrebbero avere ben chiara la nostra ferma determinazione e la nostra formidabile capacità di proteggere il Regno Unito", ha avvertito su X il segretario di Stato per le Forze Armate, Luke Pollard. "Ancora una volta", ha aggiunto, la Marina e l'Aeronautica hanno dimostrato di "essere pronte a difendere il Paese".

Le autorità britanniche avevano segnalato un episodio simile la settimana scorsa, quando la Marina aveva monitorato diverse navi militari russe che attraversavano la Manica.