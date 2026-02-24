

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “A quattro anni dall'attacco russo all'Ucraina, il mio pensiero va alle vittime, ai feriti, alle famiglie che continuano a vivere nel dolore e nell’incertezza. Il protrarsi del conflitto impone una riflessione seria e responsabile. È necessario che la comunità internazionale rinnovi ogni sforzo per mettere fine all''inutile strage' della guerra, mutuando la celebre espressione di Papa Benedetto XV, favorendo un percorso di pace, a partire dall’impegno a siglare una tregua e a un cessate il fuoco. Un percorso fondato sul dialogo, sul rispetto del diritto internazionale e sulla tutela della dignità delle persone". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

