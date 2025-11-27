

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Il Parlamento Europeo a larga maggioranza ha approvato una risoluzione netta sull'Ucraina. Negoziare per porre fine alla guerra è necessario, ma per non essere una resa la pace deve essere 'giusta e sicura' e 'nulla può essere deciso sull'Ucraina senza l'Ucraina, come nulla può essere deciso sull'Europa senza l'Europa'. L'Italia sostenga con fermezza l'Ucraina e la sua lotta per una sovranità libera". Lo ha scritto il deputato del Pd Piero Fassino su X.

