

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta per partecipare a una video conferenza sull'Ucraina con alcuni ministri degli Esteri europei dopo una consultazione con il collega tedesco Johann Wadephul. Oltre a Italia e Germania alla consultazione dovrebbero partecipare Gran Bretagna, Finlandia, Polonia e il ministro ucraino Andrij Sybiha. Lo rendono noto fonti della Farnesina.

Fra i temi in discussione, riferiscono le fonti, il ministro Tajani porrà il tema di lavorare per il rispetto del principio dell’integrità territoriale e della sovranità ucraina; evitare conclusioni che mettano in pericolo la sovranità e la stessa esistenza dell’Ucraina. Inoltre bisognerà valutare modalità che evitino all’Unione europea di prendere impegni che possano stravolgerne le regole interne, metterne in pericolo la sua sicurezza e la stabilità politica, economica e finanziaria.

