Kiev, 22 lug. (Adnkronos) - Per la prima volta, la tecnologia bellica ucraina sembra destinata ai Paesi europei che sostengono Kiev più attivamente. "I nostri progetti congiunti rappresentano le prime vere opportunità per la nostra produzione ucraina all'estero", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, annunciando il 4 luglio un nuovo accordo firmato con la Danimarca, che "riguarda i droni e molte altre armi necessarie". L'accordo "apre la strada alla creazione di una produzione per la difesa ucraina sul territorio della Danimarca", ha scritto il ministro delle Industrie strategiche Herman Smetanin. Questa coproduzione è una delle tante in corso con nazioni europee che mirano sia ad aiutare le aziende ucraine a costruire al di fuori di un Paese che affronta quotidianamente i bombardamenti russi, sia a far conoscere alle aziende europee del settore della difesa e della tecnologia le ultime novità in fatto di tecnologia ucraina in campo bellico.

La stragrande maggioranza delle armi prodotte nell'ambito di questi programmi tornerà in Ucraina, dove rimarrà anche la proprietà intellettuale, ha dichiarato Ihor Fedirko al Kyiv Independent. Fedirko ha recentemente lasciato il ministero delle Industrie Strategiche per dirigere il Consiglio Ucraino dell'Industria della Difesa, un'associazione di categoria sostenuta dal governo. "Siamo onesti, l'esportazione di tecnologia militare è sempre stata controllata: nessuna nazione al mondo ha mai semplicemente lanciato armi come se fossero pane o farina", ha affermato Fedirko. "Non facciamo eccezione, ma la questione è consentire finalmente alle aziende di vendere almeno qualcosa, anche in piccoli ordini, e solo alle nazioni partner con cui abbiamo firmato accordi di sicurezza".

Nel caso della Danimarca, circa il 5% dei prodotti finali rimarrà alle aziende ospitanti danesi, che acquisiranno esperienza nel processo di produzione e sperimenteranno i prodotti finali. L'Ucraina è a un punto di svolta. I nuovi accordi di coproduzione promettono di aprire nuovi mercati e di integrare l'industria bellica ucraina nella difesa della Nato, un passo significativo verso l'adesione. Ma i dettagli dell'accordo rimangono poco chiari, sollevando interrogativi su quali saranno gli armamenti e le modalità di selezione dei partecipanti. La Danimarca è stata la prima nazione a finanziare direttamente le start-up ucraine nel settore della difesa, nell'ambito di un accordo avviato lo scorso anno. È anche il primo Paese ad aver avviato formalmente un programma che invita le aziende ucraine a costruire in fabbriche danesi. È un accordo che i danesi sperano possa contribuire a sviluppare la propria industria militare a lungo termine, fornendo al contempo all'Ucraina ulteriori armi nel prossimo futuro.

"Le cose sono cambiate dopo l'elezione di Trump", ha affermato Esben Gadsboll, fondatore di una startup danese la cui 'Defense Innovation Highway' ha contribuito a creare molti dei contatti che hanno portato all'accordo tra Danimarca e Ucraina. "Fino ad allora, il sentimento nei paesi nordici era che volevamo aiutare l'Ucraina, fondamentalmente perché volevamo aiutare l'Ucraina. Ora si tratta anche di avere paura di qualcosa". Quel qualcosa è una Russia sempre più aggressiva e ben armata e degli Stati Uniti che si sono allontanati dai loro impegni con l'alleanza Nato. Il governo danese ha stanziato 50 milioni di euro per il programma volto a portare le aziende ucraine nelle fabbriche danesi per la produzione dei loro prodotti più recenti, ha affermato Eric Wanscher. Riservista dell'Aeronautica Militare danese e gestore di un polo commerciale finanziato dal governo chiamato Erhvervshus Fyn, Wanscher si occupa di matchmaking tra i paesi ospitanti danesi e i loro potenziali ospiti ucraini nel settore della tecnologia della difesa.

"È difficile parlare a nome della nazione, ma direi che, dal mio punto di vista, è molto importante portare la produzione in Danimarca", ha detto Wanscher. "Impareremo a produrre e gli ucraini avranno maggiore capacità produttiva, perché potranno farlo in un ambiente sicuro". Le fabbriche ucraine sono sottoposte a bombardamenti costanti, uno dei maggiori ostacoli alla produzione di armi, in particolare dei sistemi tecnologicamente più complessi o dei materiali di base che richiedono processi chimici di massa . Paesi dell'Ue come la Danimarca sono stati lenti ad espandere la propria produzione nazionale in modo indipendente. Anche gli accordi con la Norvegia e il Regno Unito , annunciati a fine giugno, stanno aprendo le porte alle aziende ucraine per costruire in quei Paesi.

Il passaggio alla coproduzione ucraina in Occidente amplierebbe e stabilizzerebbe la produzione di armamenti ucraina. Le aziende ucraine coinvolte otterrebbero sicurezza e profitti dalle vendite. Le aziende europee ospitanti potrebbero acquisire esperienza nello sviluppo delle tecnologie più recenti, che i giganti tradizionali degli armamenti bramano apertamente da due anni e mezzo. "Si tratta di una competizione industriale. La Danimarca non è l'unico Paese che desidera avere aziende ucraine. Anche Germania, Olanda e Francia vogliono avere aziende ucraine", ha affermato Wanscher, aggiungendo che le aziende ucraine si trovano a dover valutare le proposte dei Paesi europei. I dettagli sui contratti sono limitati.

I settori di maggiore interesse sembrano essere i droni da attacco profondo, compresi i "droni missilistici", così come gli intercettori e i sistemi di guerra elettronica – settori che l'Ucraina vorrebbe incrementare ulteriormente, e che le aziende danesi non producono in massa. L'accordo apre inoltre la possibilità di testare e dimostrare i prodotti più avanzati dell'Ucraina a funzionari e investitori occidentali che non possono o non vogliono recarsi in un'Ucraina sotto attacco. I produttori di armi ucraini sperano di pubblicizzare i loro prodotti per gli acquirenti in vista della completa apertura delle esportazioni. La decisione della Danimarca è un modo per tutelare la sicurezza futura attraverso la costruzione di un'industria bellica moderna. Per le produzioni di importanza strategica dell'Ucraina, che vanno dai droni missilistici ai missili classici fino all'artiglieria Bohdan, il pericolo è già meno astratto.