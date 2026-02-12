

Kiev, 12 feb. (Adnkronos) - Droni ucraini a lungo raggio hanno colpito la raffineria di petrolio di Ukhta nella Repubblica russa dei Komi, situata a 1.750 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo ha riferito al Kyiv Independent una fonte del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), secondo cui l'attacco segna un nuovo record di gittata per i droni ucraini. In seguito all'attacco, sono stati segnalati un incendio e un denso fumo nella struttura. "Le informazioni preliminari indicano che sono state colpite un'unità di distillazione sotto vuoto atmosferico e un'unità di visbreaking . Queste unità sono responsabili della raffinazione primaria del petrolio e della produzione di olio combustibile e benzina", ha affermato la fonte.

La raffineria di Ukhta fa parte del gruppo russo Lukoil e lavora circa 4,2 milioni di tonnellate di petrolio all'anno. Secondo la fonte, l'impianto fornisce carburante alle forze armate russe. In precedenza, uno degli attacchi di droni ucraini a più lungo raggio era stato segnalato nel 2024 nell'oblast' russa di Murmansk , situata a circa 1.500 chilometri dall'Ucraina.

