

Kiev, 15 gen. (Adnkronos) - La Russia ha colpito con un drone un parco giochi nel centro della città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale. Lo ha riferito il governatore Maksym Kozytsky. Secondo le informazioni preliminari, non sono state segnalate vittime, ha affermato in un post su Telegram. "L'onda d'urto ha mandato in frantumi le finestre degli edifici vicini, tra cui un istituto politecnico e alcuni edifici residenziali", ha riferito il sindaco di Leopoli Andrii Sadovy.

