

Mosca, 2 nov. (Adnkronos) - Un civile è stato ucciso e tre sono rimasti feriti dopo l'esplosione di un drone nel distretto di Valuysky, nella regione di Belgorod. Lo ha riferito il governatore regionale Vyacheslav Gladkov. "Nel villaggio di Kurgashki, quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell'esplosione di un drone. Sono state trasportate all'ospedale regionale centrale di Valuy da un veicolo di passaggio. Una donna era in condizioni critiche. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma nonostante tutte le misure adottate, non sono riusciti a salvarla", ha scritto su canale Telegram.

Altre due donne e un uomo hanno riportato ferite da mine, esplosioni e schegge. Una delle donne ferite è in gravi condizioni e si trova ancora in una struttura medica; le altre sono state dimesse per cure ambulatoriali. Secondo Gladkov, sul luogo dell'attacco è rimasta danneggiata un'auto.

