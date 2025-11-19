

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Anche questa notte è proseguita senza sosta l’aggressione putiniana ai danni di un paese libero, sovrano e reo di non accettare il destino di tornare a essere un satellite di Mosca senza libertà e senza democrazia. Mentre il Cremlino smentisce, ma le parole di Peskov non hanno alcun affidabilità, le indiscrezioni di Axios su un piano di pace negoziato tra Usa e Russia, l’Europa e l’Italia non possono e soprattutto non devono voltare le spalle al popolo ucraino che guarda all’Europa come caposaldo di libertà e autodeterminazione". Così il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Pensare di potersi disinteressare in Europa - prosegue - di quanto sta facendo Putin in Ucraina, ma anche in modi differenti in Bielorussia o in Georgia, è solo una tragica illusione, a meno di non essere consapevolmente o inconsapevolmente favorevoli all’agenda imperialista, illiberale e antieuropea di Putin".

"In questi anni di guerra nel cuore dell’Europa, le parole sempre misurate ma giustamente intransigenti del Presidente Sergio Mattarella rappresentano una guida salda e lungimirante per l’Italia e l’Europa, in grado di guardare ai nostri interessi di fondo e di lungo periodo. Anche per questo i tentativi di trascinare il Quirinale nella contingenza dello scontro politico elettorale, oltre che meschini sono destinati a fallire. Farebbero bene i presidenti di Senato e Camera a prendere le distanze dalle parole di alcuni esponenti della maggioranza", conclude.

