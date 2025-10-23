

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Se confermata, la notizia che il Consiglio europeo darà mandato politico alla Commissione per formulare una proposta legislativa sull’uso degli asset finanziari russi oggi congelati nelle istituzioni finanziarie europee sarebbe decisamente positiva ed importante. É l’impegno che avevamo chiesto ieri al Governo in una risoluzione sostenuta da Pd, Iv e Azione ma bocciata dalla maggioranza di Meloni". Lo scrive Benedetto Della Vedova sui social.

"Il no di Orban non avrebbe impedito agli altri 26 di chiedere comunque alla Commissione di elaborare la sua proposta in vista del Consiglio europeo di dicembre. Bene quindi che il Governo italiano, nonostante il no di ieri alla Camera, abbia sostenuto la decisione. Considerando anche la decisione degli Usa di alzare il livello delle sanzioni sul petrolio russo a cui potrebbe seguire un freno agli acquisti da parte di Cina e India, la pressione sull’economia russa, già in difficoltà, renderà sempre più evidente il fallimento complessivo della aggressione di Putin ai danni dell’Ucraina, spingendolo ad aprire ad un cessate il fuoco cui dovrà seguire un negoziato per una pace giusta e duratura".

