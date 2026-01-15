

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Vedo l'assenza totale dei ministri della Lega e anche dei sottosegretari. Io non ho visto la mozione di maggioranza, ma sono certo che è stata scritta a togliere". Lo ha detto in aula alla Camera Benedetto Della Vedova, dopo le comunicazioni del governo sugli aiuti all'Ucraina.



