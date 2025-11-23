

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Una delegazione di Italia Viva sarà presente oggi a Roma, nel quartiere Esquilino, per partecipare all’iniziativa a sostegno dell’Ucraina. La delegazione sarà guidata dal dirigente e consigliere regionale Luciano Nobili, insieme al coordinatore cittadino Marco Cappa , ai consiglieri comunali Francesca Leoncini e Valerio Casini, al coordinatore regionale Felice Casini. Italia Viva ribadisce così il proprio impegno al fianco della comunità ucraina. Si legge in una nota.

