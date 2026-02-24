

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Quattro anni fa il sogno del popolo ucraino di essersi incamminato verso la modernità è stato brutalmente interrotto ed è stato precipitato in un incubo, una carneficina che fa 35mila morti al mese”. Lo ha sottolineato Mauro Del Barba, deputato di Italia viva, nel corso della commemorazione del quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa dell’Ucraina. “Il significato della guerra per l’Ucraina, oltre ai milioni di profughi, sta nell’unità di questo popolo, che non è stata spezzata. Quest’unità -ha aggiunto- può essere rappresentata con una parola, ‘resistenza’".

"La guerra ha un impatto anche sull’Europa. L’Ue ha compreso fin da subito che non si trattava solo di un’ingiustizia e uno spregio al diritto internazionale ma soprattutto un attacco all’identità stessa del nostro continente. Ha così investito 193 miliardi in aiuti militari e civili, e continuerà a farlo perché senza armi non è possibile alcuna trattativa. In questa guerra, l’Europa ha ritrovato la propria identità e le proprie regioni fondative. La guerra ha cambiato anche il volto della Russia, con le proteste dei cittadini, sopite nella violenza, e la propaganda. Quattro anni sono il tempo tra due Olimpiadi. Un’Olimpiade ha visto nascere il conflitto, quest’ultima ha riportato davanti ai nostri occhi i valori della convivenza civile”.

