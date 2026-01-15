Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La Lega definisce questo decreto retorica bellicistica? Definirlo così dopo essere stati i primi ad approvarlo nel 2022, mi sembra una cosa strana. Non penso che si riferissero a quello del governo Draghi di cui facevano parte". Lo dice il ministro Guido Crosetto rispondendo ai cronisti al Senato.
**Ucraina: Crosetto, 'retorica bellicistica? Lega approvò dl con Draghi'**
15 gennaio, 2026 • 16:23
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La Lega definisce questo decreto retorica bellicistica? Definirlo così dopo essere stati i primi ad approvarlo nel 2022, mi sembra una cosa strana. Non penso che si riferissero a quello del governo Draghi di cui facevano parte". Lo dice il ministro Guido Crosetto rispondendo ai cronisti al Senato.