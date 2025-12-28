Mosca, 28 dic. (Adnkronos) - Il leader russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump hanno avuto una telefonata "amichevole" prima dell'incontro di Trump con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Florida e si sentiranno di nuovo dopo la conclusione. Lo ha riferito il Cremlino.
"L'intera conversazione si è svolta in un clima amichevole", ha dichiarato ai giornalisti il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov. "Hanno concordato di parlare di nuovo al telefono dopo l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e Zelensky".