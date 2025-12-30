

Mosca, 30 dic. (Adnkronos) - Il dialogo tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader statunitense Donald Trump resta basato sulla fiducia reciproca e le provocazioni di Kiev non possono minarlo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il presunto tentativo di Kiev di attaccare una delle residenza di Putin. "I leader mantengono un dialogo fiducioso e continuano a impegnarsi nei colloqui. Tali provocazioni, tali atti di terrorismo di Stato, non possono minare questo livello di fiducia reciproca tra i due presidenti", ha sottolineato.

Ieri il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov aveva dichiarato ai giornalisti che nella notte l'Ucraina aveva lanciato un attacco terroristico contro la residenza di Putin nella regione di Novgorod, impiegando 91 droni. "Tutti i droni sono stati distrutti dalle difese aeree; non si segnalano vittime o danni", ha osservato Lavrov. L'azione è stata condotta da Kiev nel contesto di intensi negoziati per risolvere il conflitto ucraino, ha sottolineato l'alto diplomatico russo.

A sua volta, l'assistente del Cremlino Yury Ushakov ha affermato che durante una telefonata con Trump, Putin ha attirato l'attenzione sull'attacco di Kiev, avvenuto "quasi immediatamente" dopo i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina a Mar-a-Lago, e ha avvertito che non sarebbe rimasto "senza risposta". Il leader russo ha anche detto a Trump che la posizione di Mosca nei negoziati per risolvere il conflitto sarà rivalutata.

