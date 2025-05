Mosca, 14 mag. (Adnkronos) - "La proliferazione delle armi nucleari in Europa non contribuirà alla sicurezza e alla stabilità del continente europeo". Lo ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, commentando la dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron sulla disponibilità della Francia a schierare i suoi jet con armi nucleari in altri paesi. "Ora l'intero sistema di stabilità strategica e di sicurezza si trova in uno stato deplorevole per ragioni comprensibili", ha sottolineato Peskov.