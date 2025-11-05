

Mosca, 5 nov. (Adnkronos) - Kiev ha rifiutato l'offerta di inviare giornalisti nelle zone dell'accerchiamento delle truppe delle Forze Armate ucraine perché ha qualcosa da nascondere. Lo ha dichiarato a Ria Novosti il ​​portavoce presidenziale Dmitry Peskov. "Cosa nascondono a Kiev? Nascondono la situazione disastrosa delle loro truppe nelle aree", ha detto il portavoce del Cremlino, aggiungendo che "sappiamo che un gran numero di giornalisti occidentali vorrebbero andarci. Mentre non sono a conoscenza che nessun giornalista ucraino abbia espresso il desiderio di andarci".

Stamattina, il ministero della Difesa russo ha valutato critica la situazione delle unità ucraine nelle aree circondate di Kupyansk e Krasnoarmeysk: i militari non hanno altra possibilità, se vogliono essere salvati, se non quella di essere catturati. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky sta cercando di nascondere la vera situazione rilasciando dichiarazioni sulla "pulizia" di queste aree, oppure ha completamente perso il contatto con la realtà, ha suggerito il ministero, che ieri aveva riferito che le truppe stavano continuando a rafforzare l'accerchiamento nella zona di Kupyansk.

