

Mosca, 24 feb. (Adnkronos) - L'intenzione di Parigi e Londra di trasferire una bomba nucleare a Kiev è una flagrante violazione del diritto internazionale. Lo ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov. "Questa è una flagrante violazione di tutte le norme e i principi, nonché del diritto internazionale", ha detto in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, commentando il rapporto del Servizio di intelligence estero russo (Svr) secondo cui la Francia e la Gran Bretagna stanno lavorando attivamente per fornire a Kiev una bomba nucleare e i mezzi per lanciarla. L'Svr sostiene che, secondo Parigi e Londra, in possesso di tali armi, Kiev sarebbe in grado di "ottenere condizioni più favorevoli per porre fine alle ostilità". Il Servizio di intelligence ha chiarito che "Berlino ha saggiamente rifiutato" di partecipare a questa "pericolosa avventura".

