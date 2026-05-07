

Mosca, 7 mag. (Adnkronos) - Il Cremlino ha confermato che, a partire dalla mezzanotte, entrerà in vigore una tregua di due giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica del 9 maggio, dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. "Sì, stiamo parlando dell'8 e del 9 maggio", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rispondendo a una domanda dei giornalisti.

