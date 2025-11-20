

Mosca, 20 nov. (Adnkronos) - Russia e Stati Uniti "non stanno tenendo al momento consultazioni sull'Ucraina, tuttavia sono sicuramente in atto dei contatti". Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che non ci sono stati sviluppi dopo l'incontro in Alaska tra i presidenti russo Vladimir Putin e statunitense Donald Trump. Mosca rimane aperta a un accordo che affronti le cause profonde del conflitto in qualsiasi momento, ha aggiunto.

Il portavoce presidenziale ha inoltre affermato di non sapere nulla dell'intenzione dei generali americani, attualmente in visita a Kiev, di recarsi successivamente in Russia. Secondo il Wall Street Journal, il segretario dell'Esercito statunitense Daniel Driscoll ha intenzione di incontrare i rappresentanti russi dopo i negoziati con la parte ucraina.

