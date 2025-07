Mosca, 24 lug. (Adnkronos) - Le proposte della Russia per risolvere il conflitto in Ucraina, presentate durante il terzo round di colloqui con la delegazione di Kiev che si è tenuto ieri a Istanbul sono state specifiche e costruttive. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov. "L'agenda è costruttiva, concreta e mirata specificamente a un lavoro 'di sostanza' che possa portare al raggiungimento di risultati concreti", ha detto ai giornalisti.

Il Cremlino non si aspettava una svolta dal terzo round di colloqui con l'Ucraina, ha aggiunto il portavoce del Cremlino. Ha inoltre valutato positivamente la discussione di una serie di temi umanitari, nonché la proposta russa di creare gruppi di lavoro online. Peskov ha osservato che una discussione su un possibile vertice tra Russia e Ucraina sarà possibile una volta ultimati i lavori sostanziali.

Ieri Mosca e Kiev hanno tenuto un terzo incontro a Istanbul, durato circa un'ora. Al termine dell'incontro, il presidente della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha dichiarato che tutti gli accordi umanitari del secondo round di colloqui sono stati rispettati.