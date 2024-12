Mosca, 24 dic. (Adnkronos) - Mosca è aperta a risolvere la situazione in Ucraina attraverso i negoziati, ma Kiev continua a respingere questa opzione. Lo ha sottolineato, parlando con la Tass, Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin.

"Come il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente affermato - ha spiegato il portavoce del Cremlino - rimaniamo aperti a risolvere i problemi attraverso i negoziati. Ma poiché non ci sono ancora progressi in termini di preparazione dell’Ucraina ai negoziati, stiamo continuando l'operazione speciale".