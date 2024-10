Roma 23 ott. (Adnkronos) - Con riferimento alla guerra in Ucraina, il Consiglio supremo di Difesa, riunitosi questa mattina al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, "ha ribadito il pieno sostegno dell’Italia al Paese aggredito nella sua difesa contro l’invasore e la necessità di ricercare prospettive che aprano la via a una pace giusta e duratura in conformità al diritto internazionale. Il Consiglio ha esaminato i principi e punti salienti del piano presentato dal Presidente Zelensky al Governo italiano nel corso della sua recente visita istituzionale. La ricostruzione del Paese alla fine del conflitto sarà di fondamentale importanza e l’Italia può contribuire con gli strumenti di cui il nostro Paese dispone".