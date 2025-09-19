

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "L’Alleanza atlantica ha annunciato una nuova missione denominata Sentinella dell’Est, con base in Polonia" e "secondo fonti giornalistiche accreditate, alla richiesta della Nato il governo italiano avrebbe inizialmente prospettato la possibilità di inviare due velivoli Eurofighter per contribuire alla suddetta missione in Polonia; disponibilità che, tuttavia, sarebbe stata successivamente ritrattata". Si legge nell'interrogazione dei senatori Pier Ferdinando Casini e Filippo Sensi al ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Nell'interrogazione si citano articoli di stampa in cui viene ricostruito come Crosetto avrebbe prima dato l'ok all'invio di due Eurofighter, per poi ritirare la disponibilità. I due senatori Pd chiedono quindi di sapere "se il governo intenda smentire la ricostruzione giornalistica sopra richiamata e, in ogni caso, chiarire quali siano le motivazioni strategiche e militari alla base della decisione assunta; se il governo possa escludere che la scelta compiuta sia stata influenzata da considerazioni di natura politica ed elettorale, volte a soddisfare le posizioni più caute presenti all’interno della maggioranza di governo rispetto all’impegno militare diretto a sostegno dell’Ucraina aggredita".

Ed inoltre, "se il governo non ritenga che tale decisione rappresenti un compromesso al ribasso da parte dell’Italia nell’ambito della Nato, con possibili ripercussioni sulla sicurezza collettiva e sulla difesa militare da possibili attacchi stranieri; se il governo non consideri tale decisione un danno rilevante nei rapporti con i partner dell’Alleanza Atlantica, nonché per l’immagine e la credibilità internazionale del nostro Paese, in un momento drammatico per l’Europa e in vista delle assunzioni di responsabilità e degli impegni assunti in ambito Nato in occasione del recente vertice dell’Aia; se il governo non intenda riconsiderare la propria decisione e procedere, invece, come originariamente previsto, all’invio dei due Eurofighter per la missione Sentinella dell’Est, assicurando così il contributo tanto apprezzato delle nostre Forze Armate alla protezione e alla difesa dei paesi dell’Alleanza, di fronte a minacce e pericoli crescenti".

