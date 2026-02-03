

Washington, 3 feb. (Adnkronos/Afp) - Donald Trump non è stato “sorpreso” dall'ultima ondata di massicci attacchi russi contro l'Ucraina. Lo ha detto la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt. “Ne ho parlato con il presidente questa mattina e la sua reazione, purtroppo, è stata quella di non essere sorpreso”, ha dichiarato durante uno scambio con i giornalisti.

