Washington, 3 feb. (Adnkronos/Afp) - Donald Trump non è stato “sorpreso” dall'ultima ondata di massicci attacchi russi contro l'Ucraina. Lo ha detto la portavoce della Casa bianca Karoline Leavitt. “Ne ho parlato con il presidente questa mattina e la sua reazione, purtroppo, è stata quella di non essere sorpreso”, ha dichiarato durante uno scambio con i giornalisti.
Ucraina: Casa Bianca, 'Trump non sorpreso da ondata massicci attacchi russi'
3 febbraio, 2026 • 18:53
