

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “L’Italia sceglie ancora una volta di stare dalla parte giusta: con il popolo ucraino, con il Paese aggredito, con chi difendendo i propri confini difende anche la sicurezza dell’Europa e i valori fondamentali di democrazia e di libertà. La proroga dell’invio degli aiuti all’Ucraina, decisa dal Cdm, conferma la linea chiara e coerente che questo Governo e quello precedente hanno sempre avuto. L’obiettivo resta arrivare a una pace giusta e duratura, fino ad allora dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere Kiev, per aiutarla a difendersi”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi moderati.

