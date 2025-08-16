

Roma, 16 ago (Adnkronos) - "Le scene di sottomissione adorante di Trump a Putin non hanno precedenti nella storia delle relazioni internazionali USA. Ciò a cui Trump e’ interessato e’ il business e lo show, ciò a cui Putin è interessato e’ ripristinare la sfera d’influenza sovietica. Così non può esserci partita". Lo scrive sui social Carlo Calenda.

